Нагельсман выбрал себе подходящий клуб в Англии

"Тоттенхэм" намерен назначить Юлиана Нагельсмана на должность главного тренера команды.

Руководство клуба активно продвигает эту идею и уже провело встречу с тренером.

Сам тренер хочет понять, сможет ли он иметь влияние на трансферную политику клуба.

Источник пишет, что немецкий наставник видит большой потенциал и возможности в "Тоттенхэме".