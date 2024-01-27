На лидера Лестера претендуют два клуба АПЛ

Полузащитник Лестера Кирнан Дьюзбери-Холл попал в сферу интересов двух команд Премьер-лиги и может вернуться в высший дивизион уже зимой.

По информации Sky Sport, Брайтон и Брентфорд хотят усилить свой состав молодым хавбеком. Официальные переговоры ещё не начались, однако источник отмечает, что клубы АПЛ должны предложить внушительную сумму, чтобы убедить Лестер отпустить своего лидера.

В пользу возможного трансфера может сыграть то, что Лестеру необходимо провести исходящий трансфер, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей и иметь возможность подписывать новых игроков. Продажа Дьюзбери-Холла может принести немалую выручку, и тогда такой трансфер станет возможным.

Кирнан воспитанник академии Лестера. В текущем сезоне 25-летний футболист забил 9 голов и сделал 9 ассистов в 31-м матче, что является лучшим показателем в команде.

Напомним, что трансферное окно в английской Премьер-лиге закроется 1 февраля.