"МЮ" хочет избавиться от скандального футболиста

Скандальный форвард “МЮ” Мэйсон Гринвуд может покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

Как пишет Daily Mail, английский клуб рассматривает возможность аренды 21-летнего игрока на следующий сезон.

Ранее СМИ писали, что у нападающего были варианты Италии и Испании. В частности, им интересовался “Ювентус”.

Гринвуд не играл за “МЮ” с января 2022 года после скандала с домашним насилием.