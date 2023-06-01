Моуринью выбросил медаль финалиста Лиги Европы

В финале Лиги Европы сезона 2022/2023 года "Рома" проиграла “Севилье” в серии пенальти со счетом 1:4. Основное время завершилось вничью 1:1.

После финального свистка тренер итальянской команды Жозе Моуринью не стал скрывать своего разочарования итоговым результатом.

После церемонии награждения португальский наставник бросил медаль финалиста на трибуны.

Интересно, что это было первое поражение для Моуринью в финалах еврокубков.