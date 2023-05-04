Моуринью рассказал, почему Шевченко провалился в "Челси"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью вспомнил о том, как украинский форвард Андрей Шевченко не смог проявить себя во время их работы в “Челси”.

По словам Моуринью, Шевченко не был первым выбором для атаки, и только тогда, когда другой игрок не был доступен, команда приобрела украинского нападающего.

Португалец признал, что украинец был очень успешным "Милане", где он был как принц, но в "Челси" команда придерживалась другой философии.

В итоге, Шевченко провел в "Челси" 77 игр, забил 22 гола и сделал 10 голевых передач.