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Моуринью рано в Саудовскую Аравию. Реал задумался о возвращении «Особенного»

Новости футбола Сегодня, 17:42
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Моуринью рано в Саудовскую Аравию. Реал задумался о возвращении «Особенного» Фото: championat.com/Автор неизвестен

Жозе Моуринью оказался в шорт-листе кандидатов на должность следующего главного тренера «Реала», сообщает Mundo Deportivo. Причем источник информирует, что Карло Анчелотти все еще рассчитывает продлить контракт с мадридским клубом, который действует до лета 2024 года.

Также до лета 2024 года действует контракт Моуринью с «Ромой». Считалось, что «Особенный» после этого либо уедет в Саудовскую Аравию ради больших денег, либо возглавит какую-то национальную сборную. Однако вариант с «Реалом» явно потешит эго Моуринью.

Португалец тренировал «Реал» с 2010-го по 2013 годы. Он по одному разу выиграл Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании. Для «Реала» этого было мало. При Моуринью максимально возник градус напряженности и даже ненависти в Эль Класико против «Барселоны». Также считается, что Моуринью все три года в «Реале» не полностью контролировал звездную раздевалку команды.

«Особенного» нельзя назвать главным претендентом на роль сменщика Карло Анчелотти. Куда выше оцениваются шансы Хаби Алонсо и даже Зинедина Зидана, который уже дважды тренировал «Реал».

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