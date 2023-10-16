Будущее Моуринью не в Роме. Известны подробности

Итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио поделился информацией о ситуации Жозе Моуринью в «Роме».

«Сейчас никаких переговоров о новом контракте нет – и не было. Они расстанутся в июне по истечении нынешнего контракта. Конечно, как только Моуринью будет свободен, саудовские клубы вновь попытаются с ним договориться. Пока непонятно, какие у него планы на будущее, хочет ли он поработать в Европе или готов уехать», – сказал Джанлука Ди Марцио эфире Sky Sport Italia.

Контракт Жозе Моуринью с «Ромой» действует до лета 2024 года. Португалец работает в римском клубе третий сезон. Моуринью успешно тренирует «Рому» в еврокубках. Он выиграл Лигу конференций в 2022 году и дошел до финала Лиги Европы в 2023 году. Однако Моуринью так и не поднял «Рому» в Лигу чемпионов.

«Особенный» говорил, что хотел бы поработать в национальной сборной. Однако вероятным выглядит вариант, что Жозе Моуринью выберет большой контракт в Саудовской Аравии.