Моуринью уходит из клубного футбола: он выбрал новое место работы

Тренер "Ромы" Жозе Моуринью окончательно решил, что не будет продлевать контракт с итальянской командоы.

По информации журналистов Todofichajes, португальский специалист выразил заинтересованность поработать с национальной командой.

Источник пишет, что сейчас Моуринью рассматривает предложения из Италии, Англии или Бразилии. Его больше не интересует работа на клубном уровне и он хочет попробовать себя в работе с национальной командой, которая имеет потенциал для победы в турнирах.

Моуринью возглавляет римский клуб с июля 2021 года. В прошлом сезоне он сумел выиграть с командой Лигу конференций, а еще сезоном ранее вывел команду в финал Лиги Европы, где она проиграла.

Контракт тренера с клубом из итальянской столицы рассчитан до июня 2024 года.

5 октября "Рома" одержала яркую победу со счетом 4:0 в матче группового этапа Лиги Европы против "Серветто". Это вторая подряд победа для римского клуба в этом сезоне. До этого португалец установил собственный антирекорд.