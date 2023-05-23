Моуринью отреагировал на снятие очков с "Ювентуса"
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер римской “Ромы” Жозе Моуринью выразил поддержку туринскому “Ювентусу”, с которого сняли 10 очков за финансовые нарушения.
“Мне жаль Аллегри и игроков ”Ювентуса". Это странное решение - отобрать у них очки за несколько туров до конца чемпионата. Футболисты весь сезон выкладывались на поле, но у них это просто отобрали. Мне жаль профессионалов, которые трудятся так же, как и я. Они вынуждены расплачиваться за ошибки, допущенные директорами и клубом", - приводит слова Моуринью Football Italia.
Из-за снятия очков “Ювентус” опустился со второго на седьмое место в турнирной таблицы Серии А и на данный момент не попадает в зону еврокубков.
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