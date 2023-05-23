Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью установил личное тренерской антидостижение.

Вчера его команда сыграла вничью с "Салернитаной" (2:2) в рамках 36-го тура чемпионата Италии.

Серия “волков” без побед в чемпионате составила уже шесть матчей.

Ранее португалец никогда не сталкивался с таким долгим отрезком без побед в первенствах.

Последняя победа "Ромы" в Серии А датирована 16 апреля, когда они разгромили "Удинезе" дома со счетом 3:0.