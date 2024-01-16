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Моуриньо не послушал трансферный совет Фергюсона. Вскоре Жозе пересекся с этим игроком

Новости футбола Сегодня, 06:13
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Моуриньо не послушал трансферный совет Фергюсона. Вскоре Жозе пересекся с этим игроком Фото: twitter.com/sportbible / автор неизвестен

В бытность главным тренером Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо не совершил трансфер, который ему рекомендовал провернуть сэр Алекс Фергюсон.

Как сказал сам португалец в фильме «Всё или ничего», который снимался в сезоне 2019/2020, когда Моуриньо возглавлял Тоттенхэм, великий шотландец особых советов по трансферам «SpecialOne» не давал, но считал, что «красные дьяволы» должны подписать полузащитника Деле Алли.

Португалец отказался от его приглашения, но судьба свела его с ним в Тоттенхэме. Уже в стане «шпор» Моуриньо жаловался председателю совета директором клуба Дэниелу Леви на Алли, дав боссу лондонского клуба четко понять, что Алли плохо тренируется и тренерам нужно искать для него мотивацию.

27-летний полузащитник выступал за Тоттенхэм в 2015-2022 годах, провел за «шпор» 269 поединков, забил 67 голов и отдал 61 ассист.

Зимой 2022 года он перешел в Эвертон, но сезон 2022/2023 он отыграл в аренде в турецком Бешикташе. Из-за травмы паха в нынешней кампании АПЛ он не провел ни единого матча.

Ныне великий португалец остается без работы. 16 января его уволили с должности главного тренера Ромы.

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