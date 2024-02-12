Моуриньо может возглавить европейский гранд. Ранее он «флиртовал» с ним

После отставки из Ромы в январе 2024 года Жозе Моуриньо пребывает в поиске работы и вокруг «special one» появляется разная информация.

Так, по сообщению Кристиана Фалька из BILD, португалец нацелился на должность в Баварии. 61-летний специалист жаждет получить эту должность и уже начал готовиться на случай, если она станет доступной.

Ходят слухи, что Моуриньо изучает немецкий язык, что говорит о его желании возглавить Баварию, а сам двукратный чемпион Лиги чемпионов также утверждает, что в прошлом «флиртовал» с мюнхенцами.

В последнем матче Бундеслиги «рекордмайстер» разгромно проиграл Байеру со счётом 0:3 и отпустил нынешнего лидера чемпионата Германии в пятиочковый отрыв.

Напомним, что ранее с Моуриньо связывали Ньюкасл, Челси и Манчестер Юнайтед, а сам португалец хотел поработать в Саудовской Аравии.