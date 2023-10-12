Мората собирался уйти. На его решение повлиял Симеоне

Нападающий "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мората минувшим летом мог сменить команду.

По словам звездного футболиста, он был близок к уходу из мадридского клуба. В частности, его звали страны из Саудовской Аравии, но он решил остаться после разговора с тренером Диего Симеоне.

"У меня были предложения из Саудовской Аравии. Если бы мне пришлось туда отправиться, я бы с удовольствием это сделал, чтобы раздражать тех, кто меня ненавидит!

Изначально я был очень близок к уходу из клуба, но потом я провел разговор с Симеоне, после которого уйти из команды стало невозможным. Я очень хочу выиграть титул с "Атлетико". И это невероятное чувство!

Этим летом я дважды продлил контракт: сначала до 2026 года, а затем еще на один сезон!" - приводит слова Мораты Marca.

В текущем сезоне Мората сыграл в девяти матчах, в которых забил семь голов. По данным Transfermarkt, сейчас стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.