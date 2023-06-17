Мората близок к переходу в клуб Моуринью

Нападающий мадридского “Атлетико” и сборной Испании Альваро Мората близок к переходу в “Рому”, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, футболист провел переговоры с главным тренером итальянского клуба Жозе Моуринью и дал согласие на переход. Форвард достанется римлянам по сниженной цене, так как его контракт с мадридским клубом действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 30-летний Мората провел за “Атлетико” 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи.