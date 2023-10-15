Модрич высказался о своем игровом времени в этом сезоне

Хорватский полузащитник мадридского Реала Лука Модрич выразил желание выходить на поле в составе своего клуба чаще. По словам 38-летнего игрока, он чувствует в себе силы играть за Реал в каждом поединке.

«Это, конечно, новая ситуация для меня – не играть так много, как раньше, и столько, сколько я хотел бы. Знаете, я всегда хочу играть. Не хочу иметь перерывов и отпусков, а просто хочу играть! Мне это нравится.

Я просто хочу играть каждые 3 дня, если это нужно, потому что хорошо себя чувствую физически. Все, что происходит вокруг меня, это нормальный процесс, я просто принимаю это как оно есть.

Должен морально подготовиться к этой ситуации. Принять ее и двигаться дальше», – сказал Модрич.