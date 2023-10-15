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Модрич высказался о своем игровом времени в этом сезоне

Новости футбола Сегодня, 13:25
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Модрич высказался о своем игровом времени в этом сезоне Фото: sport-interfax.ru/ Автор неизвестен

Хорватский полузащитник мадридского Реала Лука Модрич выразил желание выходить на поле в составе своего клуба чаще. По словам 38-летнего игрока, он чувствует в себе силы играть за Реал в каждом поединке.

«Это, конечно, новая ситуация для меня – не играть так много, как раньше, и столько, сколько я хотел бы. Знаете, я всегда хочу играть. Не хочу иметь перерывов и отпусков, а просто хочу играть! Мне это нравится.

Я просто хочу играть каждые 3 дня, если это нужно, потому что хорошо себя чувствую физически. Все, что происходит вокруг меня, это нормальный процесс, я просто принимаю это как оно есть.

Должен морально подготовиться к этой ситуации. Принять ее и двигаться дальше», – сказал Модрич.

Недавно, мы сообщали о том, что хорват может сменить команду.

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