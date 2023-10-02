Месси и Бекхэм хотят видеть Модрича в Интер Майами

Капитан "Интер Майами" Лионель Месси и владелец клуба Дэвид Бекхэм хотят видеть Луку Модрича в команде, сообщает Cadena SER.

В последних матчах Лука Модрич не был включен в стартовый состав "Реал Мадрид". Он оставался на скамейке запасных в матчах против "Жироны" и "Лас-Пальмас". В матче против "Атлетико Мадрид" хорватский полузащитник сыграл в первом тайме и был заменен после перерыва. Модрич провел семь матчей в этом сезоне и начал играть в основном в трех.

Эта ситуация удивляет хорватского игрока, так как он продлил свой контракт с условием быть конкурентоспособным игроком, а не только на основе своих прошлых вкладов в клуб. Он упоминал, что нерегулярное участие делает всех несчастными, и после карьеры в "Реале" эта ситуация кажется ему странной. Однако у тренера есть свои причины.

"Интер Майами" проявил интерес к хорватскому полузащитнику. Лионель Месси хочет, чтобы Модрич перебрался в Соединенные Штаты. Также есть информация, что Бекхэм провел встречу с Лукой, но он заявил, что его приоритет все равно "Реал Мадрид". Он также надеется представлять Хорватию на Евро-2024. Летом он отклонил значительное предложение из Саудовской Аравии.

Напомним, что также была объявлена дата возвращения Месси на поле.