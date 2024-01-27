Милуоки Бакс официально назначил нового тренера

Милуоки Бакс официально объявил о назначении Дока Риверса на пост главного тренера команды. Об этом клуб сообщил в своих социальных сетях.

«Это отличная возможность. Мы говорим о первоклассной организации и команде, в составе которой собраны талантливые игроки, доказавшие наличие характера.

Хочу поблагодарить владельцев клуба и генерального менеджера за предоставленное мне доверие», – сказал Риверс.

Предыдущим местом работы Риверса была Филадельфия, которую он оставил в конце прошлого сезона после того, как Сиксерс потерпели поражение от Бостона во втором раунде плей-офф НБА.

Отметим, что несколько дней назад Бакс уволили Эдриана Гриффина, который проработал с командой всего полгода. Добавим, что на текущий момент Милуоки идет на второй позиции в таблице Восточной конференции, пропустив вперед только Бостон Селтикс.