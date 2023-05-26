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“Милан” проявляет интерес к грузинскому нападающему

Новости футбола Сегодня, 10:00
“Милан” проявляет интерес к грузинскому нападающему Фото: твиттер Метца

“Милан” проявляет интерес к грузинскому нападающему французского клуба “Метц” Жоржу Микаутадзе.

Как сообщает Footmercato, переговоры между клубами продвигаются успешно.

По данным источника, за грузина итальянцы предложили примерно в 10 миллионов евро.

Также Микаутадзе заинтересовал английский “Бернли”.

22-летний нападающий в этом сезоне забил 24 гола и отдал девять результативных передач в 38 играх за свой клуб.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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