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Милан продлит контракт со своим вратарём, несмотря на интерес Баварии

Новости футбола Сегодня, 13:40
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Милан продлит контракт со своим вратарём, несмотря на интерес Баварии Милан продлит контракт со своим вратарём, несмотря на интерес Баварии

Милан готов сделать своего вратаря Майка Меньяна одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, предложив новый контракт.

По информации Calciomercato.com, гранды Серии А готовы предложить французскому вратарю новый контракт на 5 миллионов евро в год плюс дополнительные бонусы. Это сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба наряду с Рафаэлем Леао, который подписал новый контракт на 5 млн евро в год в 2023 году.

«Россонери» пока не сделали официального предложения, но, по слухам, уже сообщили о своих планах окружению вратаря. Согласно сообщению, обе стороны хотят достичь соглашения, но Мейньян рассчитывает на более высокую зарплату, возможно, в районе €8 млн за сезон.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к 28-летнему вратарю со стороны мюнхенской Баварии, которая готова предложить Меньяну контракт с суммой в десять миллионов евро.

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