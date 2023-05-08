"Милан" нацелился на таланта из Лиги 1

“Милан” проявляет интерес к нападающему “Монпелье” и молодежной сборной Франции Элье Ваи, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, италянский клуб рассматривает вариант с приобрением футболиста в летнее трансферное окно. Представители миланцев следят за прогрессом форварда на протяжении некоторого времени.

В нынешнем сезоне 20-летний Ваи провел за “Монпелье” 30 матчей, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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