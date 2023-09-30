Милан намерен продлить контракт с Меньяном

Вратарь сборной Франции и итальянского Милана Майк Меньян в скором времени подпишет новый контракт со своим нынешним клубом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, в ближайшее время стороны проведут переговоры на счет нового соглашения. Милан готов предложить вратарю до 2028 года. Финансовые условия не сообщаются.

Действующий контракт француза рассчитан до лета 2026 года. Напомним, что Меньян перешел в Милан в 2021 году из французского Лилля за 15 миллионов евро. С тех пор вратарь провел за «россонери» 73 поединка.

К слову, Меньян уже приступил к тренировкам после травмы полученной им в матче Лиги Чемпионов против Ньюкасла.

Добавим, что следующий матч Милан проведет сегодня против Лацио. Игра состоится в рамках очередного тура Серии А и начнется в 18:00 по среднеевропейскому времени.