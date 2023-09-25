Майк Меньян и Тео Эрнандез вернулись в общую группу Милана

Голкипер Майк Менья и крайний защитник Тео Эрнандез вернулись в основную группу Милана, сообщает Calciomercato.

Милан тренировался сегодня утром в спортивном центре Миланелло, чтобы подготовиться к выездному матчу против Кальяри, который состоится в среду, 27 сентября. Голкипер Майк Меньян и крайний защитник Тео Эрнандез вернулись к тренировкам с командой Стефано Пиоли. Также, как стало известно, Давид Калабрия продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Эрнандес будет регулярно выступать в стартовой одиннадцатке в Кальяре, а окончательное решение по Майньяну будет принято только завтра. В Милане довольны игрой второго голкипера Марка Спортьело, потому не будут форсировать восстановление француза.

Кроме того, есть информация, что Раде Крунич должен пройти обследование относительно своей степени травмы, которую он получил в матче с Вероной.

Тео Эрнандез получил травму в пятом туре Серии А против Вероны, а голкипер Майк Меньян травмировался в матче Лиги Чемпионов против Ньюкасл Юнайтед.