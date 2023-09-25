EN EN NG NG
Главная Новости Майк Меньян и Тео Эрнандез вернулись в общую группу Милана

Майк Меньян и Тео Эрнандез вернулись в общую группу Милана

Новости футбола Сегодня, 17:01
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Майк Меньян и Тео Эрнандез вернулись в общую группу Милана Фото: https://www.instagram.com/theo3hernandez/

Голкипер Майк Менья и крайний защитник Тео Эрнандез вернулись в основную группу Милана, сообщает Calciomercato.

Милан тренировался сегодня утром в спортивном центре Миланелло, чтобы подготовиться к выездному матчу против Кальяри, который состоится в среду, 27 сентября. Голкипер Майк Меньян и крайний защитник Тео Эрнандез вернулись к тренировкам с командой Стефано Пиоли. Также, как стало известно, Давид Калабрия продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Эрнандес будет регулярно выступать в стартовой одиннадцатке в Кальяре, а окончательное решение по Майньяну будет принято только завтра. В Милане довольны игрой второго голкипера Марка Спортьело, потому не будут форсировать восстановление француза.

Кроме того, есть информация, что Раде Крунич должен пройти обследование относительно своей степени травмы, которую он получил в матче с Вероной.

Тео Эрнандез получил травму в пятом туре Серии А против Вероны, а голкипер Майк Меньян травмировался в матче Лиги Чемпионов против Ньюкасл Юнайтед.

Связанные команды и лиги
Милан Серия А Италия Лига Чемпионов
Популярные новости
Артета высказался о травме лидера Арсенала Новости футбола Сегодня, 05:07 Артета высказался о травме лидера Арсенала
Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса Новости футбола Сегодня, 04:31 Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола 22 сен 2023, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола 21 сен 2023, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола 21 сен 2023, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:01 Майк Меньян и Тео Эрнандез вернулись в общую группу Милана Новости футбола Сегодня, 16:37 Фрэнки Де Йонг пропустит Эль-Классико из-за травмы Новости футбола Сегодня, 16:05 Аль-Наср без Роналду вышел в следующий раунд Кубка Короля Новости футбола Сегодня, 15:37 Арсенал хочет подписать нападающего Брентфорда Айвена Тони Новости футбола Сегодня, 15:05 Цимикас продлил контракт с Ливерпулем Новости футбола Сегодня, 14:29 Джон Терри может стать спортивным директором в клубе Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 13:50 Леау верит, что Милан выиграет Лигу Чемпионов Новости футбола Сегодня, 12:54 Бывший тренер ПСЖ может возглавить Марсель Новости футбола Сегодня, 12:11 Айван Тони вернулся к тренировкам с Брентфордом Новости футбола Сегодня, 11:22 Матч Аякс - Фейенорд останавливали из-за массовых беспорядков
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 26 сен 2023 Прогноз на матч Истанбулспор - Галатасарай 26 сентября 2023 года Футбол 26 сен 2023 Прогноз на матч Севилья - Альмерия 26 сентября 2023 года Футбол 26 сен 2023 Прогноз на матч Чиппа Юнайтед - Суперспорт Юнайтед 26 сентября 2023 Футбол 26 сен 2023 Прогноз на матч Пройссен Мюнстер - Бавария 26 сентября 2023 Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Мохун Баган - Бангалор 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Эмполи - Салернитана 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Сан-Паулу - Куритиба 28 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Флуминенсе - Интернасьонал 28 сентября 2023 года