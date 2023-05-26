"Милан" и "Наполи" поборются за форварда сборной Косово

“Милан” и “Наполи” проявляют интерес к вингеру “Лилля” и сборной Косово Эдону Жегрове, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Французы оценивают игрока в 10-15 миллионов евро. Также форвардом интересуется “Лион”.

В нынешнем сезоне 24-летний Жегрова провел за “Лилль” 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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