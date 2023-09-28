Микель Артета подбил итоги важнейшей победы в Кубке английской лиги

Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о матче против «Брентфорда». Команды сыграли вчера в третьем туре кубка английской лиги.

Вице-чемпион Англии минувшего сезона добыл непростую победу со счетом 1:0.

Артета отметил, что его команда начала игру слишком прямолинейно, не могла удержать мяч и старалась атаковать финальную треть поля правильным образом.

"В результате матч превратился в противостояние с длинными передачами, множеством дуэлей и стандартными положениями. Приходилось играть в обороне, имея 11 игроков вокруг своей штрафной, что было непросто встрече с «Брентфордом».

Мои футболисты действовали уверенно в штрафной и по ходу встречи было пару важных моментов в обороне, включая блестящий сейв Аарона и попадание мяча в штангу.

В целом я доволен результатом встречи, учитывая многочисленные травмы", - сказал он.

Напомним, что в следующем туре соревнований «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом Юнайтед».

После шести туров чемпионата Англии лондонская команда идет на пятой строчке турнирной таблицы с 14 очками.