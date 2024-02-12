Месси и звезда Теда Лассо снялись в рекламе пива, которую показали во время Супербоула

Супербоул является неотъемлемой частью американской культуры. Во время этого спортивного события множество брендов впервые транслируют свои рекламные ролики и трейлеры к фильмам или мультфильмам.

Во время сегодняшнего Супербоула одним из главных событий стала реклама пива Michelob Ultra, в которой снялся легендарный нападающий Интера Майами Лионель Месси. В этой рекламе также принял участие актер Джейсон Судейкис, который сыграл главную роль в знаменитом сериале “Тед Лассо”.

В сети даже пошутили, что теперь у Месси больше появлений во время Супербоула, чем у Криштиану Роналду – 1:0.

Напомним, Супербоул второй год подряд выиграли Канзас-Сити Чифс. Они переиграли Сан-Франциско Форти Найнерс 25:22, отменив проклятие Дрейка, который поставил на их победу более миллиона долларов.