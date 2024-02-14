Мерседес представил болид на новый сезон Формулы-1

Еще одна команда Формулы-1 представила новый болид на сезон 2024, сообщили на сайте Planet1.

Мерседес стал девятой командой, кто продемонстрировал свой болид на сезон 2024. В среду, 14 февраля, в Сильверстоуне состоялся показ W15. На нем присутствовали Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон, оба получили возможность испытать W15 во время съемочного дня в Сильверстоуне.

Напомним, что мир Формулы-1 всколыхнула сенсационная новость. Пилот Формулы-1 Лююис Хэмилтон не будет продлевать контракт с Мерседес. Как сообщила команда, они с пилотом решили не продлевать контракт по завершению сезона 2024.

Более того, командой Феррари подтвердила, что Льюис Хэмилтон присоединится к команде в 2025 году и подпишет многолетний контракт с новым коллективы.

Вскоре начнется новый сезон Формулы-1. Однако перед этим пройдет предсезонные тесты в Бахрейне. Мы подготовили для вас расписание тестовых гонок.