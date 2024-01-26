Медведев совершил невероятный камбэк и вышел в финал Australian Open

Даниил Медведев, который не представляет никакую страну, стал вторым финалистом Australian Open 2024.

В невероятном матче, который длился 4 часа и 22 минуты, третий номер мирового рейтинга обыграл шестую ракетку мира Александера Зверева.

Зверев выиграл два первых сета – 7:6 и 6:3. Он был близок к тому, чтобы оформить победу, но Медведев сумел выиграть два следующих сета на тай-брейке. Решающая партия осталась полностью за Даниилом – 6:3.

Это будет шестой финал Медведева на турнирах Большого шлема. Он выиграл только один из них – US Open 2021.

Соперником Медведева по финалу будет итальянец Янник Синнер, который сегодня неожиданно обыграл Новака Джоковича.