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Мбаппе в Барселону? Президент каталонского клуба неоднозначно ответил на такие предположения

Новости футбола Сегодня, 06:44
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Мбаппе в Барселону? Президент каталонского клуба неоднозначно ответил на такие предположения Мбаппе в Барселону? Президент каталонского клуба неоднозначно ответил на такие предположения

На этой неделе звезда Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе объявил руководству клуба, что планирует покинуть команду в конце текущего сезона. Но сам нападающий не назвал с какой командой планирует подписать новый контракт. С большой долей вероятности этим клубом станет мадридский Реал, но фанаты главного соперника «Лос Бланкос» - Барселоны, менее всего хотелось бы смотреть как игрок переходит в состав их соперников. Тем более, что «блауграна» ранее интересовалась французом.

Во время общения президента Барселоны Жоана Лапорты с болельщиками один из них спросил планирует ли команда подписать Килиана Мбаппе, на что Лапорта рассмеялся и сказал:

«Вы ничего не знаете».

Как бы Лапорта и Барселона ни хотели пригласить на Камп Ноу одного из лучших игроков мира, это кажется маловероятным, если даже не невозможным. Клубу не только придется убеждать француза выбрать их, а не Реал Мадрид, с которым он постоянно был связан на протяжении всей своей карьеры, но они также не могут позволить себе его зарплату, учитывая их финансовые трудности.

В течении нескольких месяцев Мбаппе будут связывать со множеством топ-клубов Европы, пока решение о его будущем не будет принято официально. Наверняка мы еще не раз услышим подобные высказывания и от руководства Ливерпуля, Арсенала, Манчестер Юнайтед и прочих клубов, с которыми Мбаппе связывали ранее.

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