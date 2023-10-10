Марселино ответил Севилье на предложение возглавить команду

Бывший тренер "Марселя" Марселино Тораль рассмотрел вариант с продолжением карьеры в “Севилье”.

Согласно информации из Mundo Deportivo, опытный специалист ответил отказом испанскому клубу.

По данным источника, руководство испанской команды провело встречу на неделе с 58-летним специалистом, однако стороны не смогли договориться о контрактных условиях.

Таким образом, "Севилья" вынуждена продолжить поиски нового главного тренера для команды.

Напомним, что в сентябре Марселино покинул должность главного тренера “Марселя”. С французским клубом он проработал всего несколько месяцев, а пришел он в “Марсель” в июле.

После восьми туров чемпионата Испании "Севилья" набрала восемь очков и в данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице. В связи с ужасными результатами боссы клуба приняли решение уволить Хосе Луиса Мендилибара с поста главного тренера. Интересно, что под руководством опытного испанца “Севилья” в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы.