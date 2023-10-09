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Севилья уволила главного тренера после провального старта сезона

Новости футбола Сегодня, 03:14
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Севилья уволила главного тренера Фото: твиттер Ла Лиги/Автор неизвестен

Испанская «Севилья» приняла решение уволить Хосе Луиса Мендилибара с поста главного тренера.

Специалист лишился должности после неудовлетворительных результатов на старте сезона.

Об отставке тренера сообщили по итогам заседания управляющего комитета испанского клуба, которое состоялось в воскресенье.

«Севилья» выражает благодарность баскскому тренеру за его значительный вклад в завоевание седьмой Лиги Европы в истории клуба. Клуб желает Хосе Луису Мендилибару удачи в будущем», - сообщила пресс-служба клуба.

Хосе Луис Мендилибар работал с «Севильей» в течение 28 официальных матчей. В текущем сезоне 2023/2024 под его руководством команда одержала две победы, сыграла вничью пять раз и потерпела четыре поражения во всех турнирах.

После девяти туров «Севилья» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с восемью очками.

В прошлом сезоне под руководством Мендилибара команда потерпела всего три поражения в Ла Лиге и Лиге Европы. Более того, тренер привел “Севилью” к победе в еврокубке.

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