Марек Гамшик объявил о завершении карьеры

35-летний Марек Гамшик объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Последним клубом звездного футболиста был турецкий “Трабзонспор”.

В прошлом сезоне он сыграл в 32 матчах всех турнирах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Мировую славу игрок получил во время выступлений за “Наполи” и сборную Словакии.

В составе национальной команды он провел 136 матчей и забил 26 голов.