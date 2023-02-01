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"Манчестер Юнайтед" уверенно вышел в финал Кубка Лиги

Новости футбола Сегодня, 16:54
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги “Манчестер Юнайтед” на своем поле обыграл “Ноттингем Форест” со счетом 2:0 и вышел в финал.

Победу хозяевам принесли голы Антони Марсьяля и Фреда.

В финале манкунианцы сыграют с “Ньюкаслом”.

“Манчестер Юнайтед” – “Ноттингем Форест” - 2:0 (0:0)
Голы: Марсьяль, 73 - 1:0, Фред, 76 - 2:0

“Манчестер Юнайтед”: Хитон, Уан-Биссака, Варан (Магуайр, 80), Мартинес, Шоу, Каземиро (Линделеф, 80), Фред, Бруну Фернандеш, Вегорст (Марсьяль, 63), Антони (Санчо, 63), Гарначо (Рэшфорд, 62).

“Ноттингем Форест”: Хеннесси, Уильямс, Боли, Маккенна, Лоди (Орье, 65), Фройлер (Данило, 64), Скарпа (Хэммонд, 86), Мангаля, Серридж (Osong, 86), Деннис, Джонсон (Майтен, 64).

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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