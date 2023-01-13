"Манчестер Юнайтед" усилился нападающим сборной Нидерландов

Пресс-служба “Манчестер Юнайтед” на официальном сайте объявила о перехода нападающего “Бернли” и сборной Нидерландов Ваута Вегорста.

Манкунианцы арендовали футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа.

30-летний Вегорст выступал за “Бернли” с 2022 года, провел за клуб 20 матчей, забил два гола и отдао три результативные передачи. Также играл за “Эммен”, “Хераклес”, АЗ, “Вольфсбург” и “Бешикташ”. За сборную Нидерландов сыграл 19 матчей и забил пять мячей.

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