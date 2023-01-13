"Челси" хочет купить лидера "Брайтона"

“Челси” проявляет интерес к полузащитнику “Брайтона” и сборной Эквадора Мойсесу Кайседо, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В составе “аристократов” южноамериканец может заменить травмированного француза Нголо Канте.

В нынешнем сезоне 21-летний Кайседо провел за “Брайтон” 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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