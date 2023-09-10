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Манчестер Юнайтед продолжит выплачивать зарплату отстраненному игроку

Новости футбола Сегодня, 11:54
Манчестер Юнайтед продолжит выплачивать зарплату отстраненному игроку Фото: https://www.instagram.com/antony00/

Манчестер Юнайтед отстранил своего вингера Антони от команды, однако клуб продолжит платить его зарплату, сообщает Телеграф.

Несмотря на отстранение от команды, Манчестер Юнайтед продолжит выплачивать ему зарплату. Бразилец не будет играть и тренироваться с командой, но будет получать заработную плату в полном объеме. По информации, футболист зарабатывает в МЮ 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, что клуб отстранил игрока от тренировок и команды. Юнайтед дал время бразильцу разобраться в расследовании. Также в клубе заявили, что они осуждают любые проявления насилия и жестокости. Они осознают важность защиты всех участников этой ситуации и признаем влияние этих обвинений на переживших насилие.

Бразилец заявил, что это было взаимное решение, чтобы не отвлекать партнеров по команде. Он подчеркнул, что невиновен в этом деле и собирается доказать это, будет сотрудничать с полицией и надеется на скорый возврат.

Напомним, что игрокам Манчестер Юнайтед надоел один из партнеров по команде.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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