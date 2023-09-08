Игрокам Манчестер Юнайтед надоел один из партнеров по команде

Игроки Манчестер Юнайтед устали от Джейдона Санчо и он надоел своим партнерам по команде, сообщает ESPN.

По информации источников, Санчо столкнулся с борьбой за обновление авторитета и поддержки среди партнеров по команде. В раздевалке Манчестер Юнайтед он надоел игрокам. Более того, игроки воспринимают и уважают жесткую позицию главного менеджера клуба Эрика Тэн Хага. Также футболисты недовольны словами Санчо после матча с Арсеналом, однако это не вызвало большого удивления.

Напомним, что после матча Арсенал – Манчестер Юнайтед главный менеджер Эрик Тен Хаг объяснил, что не включил Санчо в заявку на игру из-за того, что 23-летний футболист плохо работает на тренировках. Игрок на эти слова отреагировал корреспонденцией в соцсетях, заявив, что не надо верить всем говорящим словам. А из него хотят сделать козлом-отпущение.

Джейдон Санчо перешел в Манчестер Юнайтед из Боруссии Дортмунд в 2021 году за 73 миллиона фунтов стерлингов. Он провел 82 матча и забил 12 голов в футболке МЮ.