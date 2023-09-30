Манчестер Юнайтед продлит контракт с молодым талантом

Ханнибал Межбри продолжит выступать на Олд Траффорд. Об этом в своих социальных сетях сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Манчестер Юнайтед собирается предложить новый контракт игроку сборной Туниса. Напомним, что недавно сообщалось об интересе Севильи к 20-летнему футболисту. Нынешний контракт игрока с Манчестером действует до лета следующего года с возможностью пролонгации еще на сезон. Трансфермаркт оценивает его в 8 миллионов евро.

Напомним, что прошлый сезон Межбри провел в аренде за Бирмингем. Там игрок провел 41 игру во всех турнирах, и сумел отличиться одним голом и шестью результативными передачами.

Отметим, что в этом сезоне Ханнибал провел 3 игры за Манчестер Юнайтед, в которых забил один гол. В 2019 году Юнайтед заплатил за него Монако 10 миллионов евро.

Добавим, что сегодня Манчестер Юнайтед дома уступил Кристал Пэлас.