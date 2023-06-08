"Манчестер Юнайтед" определился со стратегией по трансферу Кейна

"Манчестер Юнайтед" хочет усилиться нападающим “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейном, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, манкунианцы не хотят вести длительные переговоры по трансферу форварда. Если футболиста не удастся купить быстро, то “Манчестер Юнайтед” собирается подписать его летом 2024 года бесплатно на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что интерес к англичанину также проявляют “Бавария” и “Реал”.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 49 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.