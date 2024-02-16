Манчестер Юнайтед нацелился на французского вингера Баварии

Манчестер Юнайтед и ещё два неназваных английских клуба заинтересованы в подписании вингера Баварии Матиса Теля.

По сообщению Флориана Плеттенберга, «манкунианцы» уже сделали первые контакты и очень хотят подписать игрока.

Добавляется, что несмотря на то, что сейчас ему нелегко, он не хочет сдаваться, ведь он хочет стать легендой Баварии. Но, если у него не будет ощущения, что клуб верит в него в будущем, он рассмотрит варианты, но аренда не входит в их число.

18-летний французский вингер провел в нынешнем сезоне за Баварию 27 матчей, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Но на поле он провел только 732 минуты.

Transfermarkt оценивает молодое дарование в 50 миллионов евро.

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