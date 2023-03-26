"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда сборной Португалии

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему “Бенфики” и сборной Португалии Гонсалу Рамушу, сообщает Record.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 137 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Рамуш провел за “Бенфику” 36 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Барселона" составила план по возвращению Месси.