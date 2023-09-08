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"Манчестер Юнайтед" извинился за приглашение тренера-педофила

Новости футбола Сегодня, 02:00
"Манчестер Юнайтед" извинился за приглашение тренера-педофила "Манчестер Юнайтед" извинился за приглашение тренера-педофила

“Манчестер Юнайтед” публично извинился за то, что на один из матчей команды был приглашен женский тренер Джефф Конопка. Выяснилось, что ранее специалист получил тюремный срок за педофилию.

Несколько месяцев назад стало известно, что "МЮ" пригласил Конопку в качестве почетного гостя на матч женской команды и презентовал его в клубном музее. Инцидент произошел в прошлом году.

После огласки в СМИ, клуб незамедлительно обратился к соответствующим юридическим и футбольным органам, чтобы получить подтверждение информации о судебных решениях, связанных с Конопкой.

Когда подтверждения были получены, руководство клуба в срочном порядке приняло соответствующие меры. Там также заявили, что больше не будут иметь никаких отношений с Конопкой.

В клубе заявили, что сочувствуют жертвам и всем, кто пострадал от этих отвратительных преступлений.

Интересно, что Конопка был главным тренером женской команды "Манчестер Юнайтед" с 1983 по 2001 год. В 2011 году он получил четыре года тюремного заключения после того, как его признали виновным в 19 преступлениях, связанных с сексуальными нападениями на девочек в возрасте до 16 и 14 лет..

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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