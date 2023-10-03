Манчестер Юнайтед имеет худшую статистику по пропущенным голам за последние 57 лет

Матч против «Галатасарая» (2:3) стал очередным провалом «Манчестер Юнайтед» на старте сезона. Снова ужасно сыграла защита «красных дьяволов» и конкретно вратарь Андре Онана.

У «Манчестер Юнайтед» после десяти стартовых матчей нынешнего сезона стало 18 пропущенных голов, сообщает Opta. Это худший показатель в клубной истории с сезона-1966/1967 (тогда было 20 пропущенных голов за 10 матчей), то есть за 57 лет. Интересно, что в сезоне-1967/1968 «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок чемпионов.