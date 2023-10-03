Манчестер Юнайтед проиграл дома Галатасараю, дважды ведя в счете

Драматично сложилась игра между «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем» на «Олд Траффорд». Расмус Хойлунн дважды выводил вперед «красных дьяволов», на что своими голами отвечали Заха и Актюркоглу. Грубая ошибка Онана привела к тому, что Каземиро получил красную карточку, а «Галатасарай» бил пенальти. Икарди не смог реализовать пенальти, но забил гол через три минуты, который принес туркам победу.

«Галатасарай» в своей группе занимает второе место, имея четыре очка. «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место с нулем очков. Лидирует «Бавария», у которой шесть очков. У «Копенгагена» одно очко.

Лига чемпионов

2-й тур

«Манчестер Юнайтед» - «Галатасарай» - 2:3

Голы: Хойлунн, 17 (1:0), Заха, 23 (1:1), Хойлунн, 67 (2:1), Актюркоглу, 71 (2:2), Икарди, 81 (2:3).