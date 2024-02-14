Манчестер Юнайтед хочет подписать талантливого центрального защитника

В летнее трансферное окно Манчестер Юнайтед намерен усилить линию обороны, и «красные дьяволы» уже имеют кандидатуру на примете.

По сообщениюDailyMail, манкунианцы ведут переговоры по поводу перехода центрального защитника Бенфики Антонио Силвы.

20-летний центральный защитник является одним из лучших молодых талантов в европейском футболе и обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать защитником мирового класса.

Он может стать отличной долгосрочной инвестицией для «красных дьяволов» и идеальной заменой для таких игроков, как Рафаэль Варан и Гарри Магуайр. В последние месяцы оба игрока были связаны с переездом с «Олд Траффорд».

Между тем, Джонни Эвансу уже 36 лет, и ему нужна замена. Приобретение нескольких центральных защитников будет приоритетом и сообщалось о заинтересованности в центрбеке Барселоны Андреасе Кристенсене.