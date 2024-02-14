Ман Юнайтед и Ньюкасл вступили в борьбу за защитника Барселоны

Плачевное финансовое состояние Барселоны вынуждает «блауграну» прощаться со своими лидерами, что и может случиться в летнее трансферное окно.

По сообщениюMarca, внимание Манчестер Юнайтед и Ньюкасла привлёк защитник каталонцев Андреас Кристенсен, которого, как сообщалось ранее, Барселона выставила на трансфер.

Стоимость игрока не называется, но в 27 лет, когда он находится на пике своей карьеры, он вряд ли будет стоить дешево. Однако у Барселоны более слабая позиция на переговорах, учитывая, что им нужно продолжать привлекать средства, чтобы вылезти из долгов, которые когда-то составляли более 1 млрд евро.

Ранее сообщалось, что «блауграна» после ухода Хави планирует провести оптимизацию состава, по итогам которой планируется выручить не менее 200 миллионов евро.