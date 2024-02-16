Манчестер Сити – Челси. Ориентировочные составы и последние новости

Завтра, 17 февраля, в центральном матче 25-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити дома сыграет против Челси. На основе данных из аналитических ресурсов, Dailysports приготовил для вас последние новости по матчу, а также ориентировочные составы команды.

Чемпионы Англии подходят к игре с тремя кадровыми потерями. В матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Копенгагена (3:1) мышечные повреждения получили полузащитники Джек Гриллиш и Бернарду Силва. Сроки возвращения обоих футболистов пока что неизвестны.

Также Пеп Гвардиола не сможет рассчитывать на своего основного левого защитник Йошко Гвардиола. Хорватский футболист выбыл на 2-3 недели из-за травмы связок голеностопа.

Лазарет Челси, как и на старте сезона, все еще переполнен. Маурисио Почеттино до сих пор не может рассчитывать на опорных полузащитников Ромео Лавиа и Лесли Угочукву, центральных защитников Уэсли Фофана и Бенуа Бадьяшиля, левого защитника Марка Кукурелью, правого защитника Риса Джеймса и голкипера Роберта Санчеса.

Ориентировочный состав Манчестер Сити

Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунс, Аке – Родри, Нуньеш – Де Брюйне, Фоден, Доку – Голанд

Ориентировочный состав Челси

Петрович – Густо, Дисаси, Колвилл, Чилвелл – Кайседо, Энцо Фернандес – Палмер, Галлахер, Нкунку – Джексон

Начало матча в 18:30 по центральноевропейскому времени.