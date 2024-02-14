Манчестер Сити на несколько недель остался без основного защитника

После матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Копенгагена (3:1) главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, на какой срок выбыл основной защитник команды Йошко Гвардиол.

“Гвардиол выбыл на 2-3 недели из-за травмы связок голеностопа”, – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Также испанский тренер рассказал о повреждениях Бернарду Силвы и Джека Гриллиша, которые они получили по ходу игры.

“У Бернарду сильный ушиб лодыжки. Джек, судя по всему, получил мышечную травму”.

В субботу, 17 февраля, Манчестер Сити дома сыграет против Челси в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.