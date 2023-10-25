Мамаду Сако подрался с тренером Монпелье

Защитник «Монпелье» Мамаду Сако оказался в центре громкого скандала.

Подробности узнало издание L'Equipe. Журналисты выяснили, что опытный футболист подрался с главным тренером команды Мишелем Дер Закаряном во время одной из последних тренировок.

Источник пишет, что тренер вывел Сако из себя тем, что не зафиксировал на футболисте нарушение правил во время двустороннего матча.

В ответ на претензии игрока Закарян накричал на Сако и назвал его “плаксой”.

Наставник настаивал на том, что футболисты не имеют права выдвигать свои условия на тренировках, а также решать, когда и каким образом им тренироваться. В ответ на это Сако толкнул своего тренера, после чего тот упал.

Напомним, что Мамаду Сако является воспитанником парижского ПСЖ, в составе которого он играл до 2013 года. После этого он перебрался в “Ливерпуль”, где попал в скандал с допингом. Летом этого года француз перебрался из “Кристал Пэлас” в “Монпелье”.