Малайзия одержала победу со счетом 10:0

Сборная Малайзии в товарищеском матче на своем поле разгромила сборную Папуа-Новую Гвинеи со счетом 10:0.

Победу хозяевам принесли четыре гола Арифа Аймана, хет-трик Пауло Жосуэ. Еще по голу забили Сафари Рашид, Файсал Халим и Даниэля Тинга.

Малайзия - Папуа-Новая Гвинея - 10:0 (1:0)

Голы: Рашид, 45+1 (с пенальти) - 1:0, Жосуэ, 52 - 2:0, Айман, 57 - 3:0, Халим, 59 - 4:0, Айман, 60 - 5:0, Жосуэ, 64 - 6:0, Жосуэ, 70 - 7:0, Тинг, 76 - 8:0, Айман, 87 - 9:0, Айман, 89 - 10:0.