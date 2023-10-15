EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Лукаку: Придет время и я все расскажу

Лукаку: Придет время и я все расскажу

Новости футбола Сегодня, 13:53
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Лукаку: Придет время и я все расскажу Фото: theathletic.com/ Автор неизвестен

Бельгийский форвард Ромы Ромелу Лукаку рассказал какие события пережил во время летнего трансферного окна, а также каким сложным был переход из Челси в римскую команду.

«Большинство людей здесь, в зале пресс-конференций, знают меня. Я не люблю ходить вокруг темы. Придет время, когда я все расскажу. Но, если бы я сейчас рассказал вам, каким для меня на самом деле было прошлое лето, все были бы в шоке.

Были моменты, когда я действительно думал, что могу взорваться.Еще пять лет назад я бы, наверное, так и поступил.

Теперь я сосредоточен на том, что умею лучше всего как играть в футбол.Я упорно работал все лето. Я также должен поблагодарить Раджу Наингголана за то, что он был моим контактным лицом во время переговоров с Ромой», — заявил бельгийский футболист.

Напомним, что 30-летний нападающий выступает за Рому на правах аренды. Под руководством Жозе Моуриньо бельгиец забил 7 голов в 8 играх в составе «волков».

Ранее мы сообщали, что Рома и Челси договорились о сумме выкупа Лукаку следующим летом.

Связанные команды и лиги
Рома Серия А Италия
Популярные новости
Не Лэмпард. Стал известен новый главный тренер Рейнджерса Новости футбола Сегодня, 09:10 Не Лэмпард. Стал известен новый главный тренер Рейнджерса
9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция Новости футбола 13 окт 2023, 17:54 9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция
Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном Новости футбола 13 окт 2023, 16:49 Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном
Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков Новости футбола 13 окт 2023, 16:43 Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков
Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии Новости футбола 13 окт 2023, 15:56 Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии
Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером Новости футбола 13 окт 2023, 14:40 Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:00 Коул Палмер рассказал с какими трудностями столкнулся после перехода в Челси Новости футбола Сегодня, 14:38 Тебас рассказал как уход Месси и Роналду повлиял на Ла Лигу Новости футбола Сегодня, 14:14 Митома заинтересовал Барселону Новости футбола Сегодня, 13:57 Евро-2024. Шедевр Шакири, триллер концовка в матче Швейцария – Беларусь, победа Чехии Новости футбола Сегодня, 13:53 Лукаку: Придет время и я все расскажу Новости футбола Сегодня, 13:25 Модрич высказался о своем игровом времени в этом сезоне Новости футбола Сегодня, 12:58 Ювентус готов сделать предложение Шахтеру по Судакову Новости футбола Сегодня, 12:30 Милан заинтересован в покупке защитника Бетиса Новости футбола Сегодня, 12:00 Пирло разрешал своим футболистам курить Новости футбола Сегодня, 11:35 Топ-10 зарплат в АПЛ: Де Брюйне зарабатывает больше всех
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Азербайджан — Австрия 16 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Украина U21 — Англия U21 16 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Сенегал — Камерун 16 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Люксембург — Словакия 16 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Греция — Нидерланды 16 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Исландия — Лихтенштейн 16 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Босния — Португалия 16 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Бельгия — Швеция 16 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Гибралтар — Ирландия 16 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Леванте — Расинг Ферроль 16 октября 2023 года