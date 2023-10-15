Лукаку: Придет время и я все расскажу

Бельгийский форвард Ромы Ромелу Лукаку рассказал какие события пережил во время летнего трансферного окна, а также каким сложным был переход из Челси в римскую команду.

«Большинство людей здесь, в зале пресс-конференций, знают меня. Я не люблю ходить вокруг темы. Придет время, когда я все расскажу. Но, если бы я сейчас рассказал вам, каким для меня на самом деле было прошлое лето, все были бы в шоке.

Были моменты, когда я действительно думал, что могу взорваться.Еще пять лет назад я бы, наверное, так и поступил.

Теперь я сосредоточен на том, что умею лучше всего как играть в футбол.Я упорно работал все лето. Я также должен поблагодарить Раджу Наингголана за то, что он был моим контактным лицом во время переговоров с Ромой», — заявил бельгийский футболист.